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Какие iPhone получат iOS 26?

Для некоторых смартфонов нынешняя iOS 18 стала последним крупным обновлением.

9 июня на конференции WWDC 2025 компания Apple официально представила iOS 26. После анонса были объявлены модели iPhone, которые смогут получить обновление.

Список iPhone, которые обновятся до iOS 26

  • iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее)

Таким образом, обновиться с iOS 18 до iOS 26 не смогут владельцы iPhone XR и XS.

О том, как установить бету iOS 26 прямо сейчас, мы рассказали в отдельном материале.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Как установить бету iOS 26 прямо сейчас
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