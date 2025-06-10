Какие iPhone получат iOS 26?

9 июня на конференции WWDC 2025 компания Apple официально представила iOS 26. После анонса были объявлены модели iPhone, которые смогут получить обновление.

Список iPhone, которые обновятся до iOS 26

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Таким образом, обновиться с iOS 18 до iOS 26 не смогут владельцы iPhone XR и XS.

О том, как установить бету iOS 26 прямо сейчас, мы рассказали в отдельном материале.