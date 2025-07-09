Apple выпустит iPhone 17e весной 2026 года

Apple планирует ежегодно обновлять свою среднебюджетную линейку iPhone с приставкой «e». Об этом пишет южнокорейское издание The Elec.

Сообщается, что iPhone 17e выйдет уже весной 2026 года. Пока никаких подробностей о характеристиках смартфона нет, но ожидается, что новинка получит тот же OLED-дисплей, что и iPhone 16e и iPhone 14.

Инсайдеры предполагают, что таким образом Apple стремится удержать iPhone e-серии в рамках среднебюджетного сегмента. Использование проверенных компонентов помогает сократить затраты на производство.

Также сообщается, что iPhone 17e уже прошел этап пробного производства. Поставщиками OLED-панелей для этого гаджета будут компании BOE и Samsung. Возможно, Apple также привлечет к сотрудничеству LG.