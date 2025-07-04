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Инсайдер: iPhone 17 Pro Max получит рекордную батарею на 5000 мАч

На 7% больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max получит рекордный по ёмкости аккумулятор на 5000 мАч. Об этом рассказал инсайдер Instant Digital.

Это значит, что iPhone 17 Pro Max может значительно превзойти по времени работы своих предшественников. Для сравнения нынешний флагман iPhone 16 Pro Max оснащён батареей на 4676 мАч.

Если верить новым данным, с дополнительными 300 мАч iPhone 17 Pro Max сможет проработать на одном заряде около 35 часов или даже больше. Этому также поспособствуют новый процессор A19 Pro и модем Qualcomm Snapdragon X80, которые сделают смартфон ещё более энергоэффективным.

Так менялась ёмкость батареи во флагманских iPhone:

  • iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч
  • iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч
  • iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч
  • iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч
  • iPhone 15 Pro Max — 4422 мАч
  • iPhone 16 Pro Max — 4676 мАч

Инсайдер, поделившийся этой информацией, имеет неоднозначную репутацию, но часто предоставляет точные данные. Например, он предсказал выход жёлтого iPhone 14, ёмкость батарей iPhone 16 Pro, запись пространственного видео на iPhone 15 Pro и т.д.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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