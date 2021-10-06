iPad mini 6 могут вернуть на доработку

Проблема «желейного экрана» на iPad mini 6 обнаружили почти сразу же после релиза планшета. Пользователи заметили его и начали жаловаться, однако в Apple заявили, что это нормально. Но, похоже, это не единственная проблема.

На Reddit появилось видео, которое показывает аппаратную неисправность в 8,3-дюймовом ЖК-дисплее Liquid Retina. Прикосновение к экрану вызывает искажения и обесцвечивание. Причём больше это проявляется в «тёмном» режиме и в портретной ориентации. Похоже, у экрана реально проблемы.

Я получил свой iPad Mini 6 с 64 ГБ памяти примерно неделю назад и заметил, что у него есть проблема с экраном. Если поместить его в вертикальное положение с кнопкой питания вверху справа, достаточно легко нажать на экран, и вы увидите искажение и обесцвечивание примерно на дюйм вниз от верхнего правого угла. На большинстве моделей это происходит в трёх местах в верхней части дисплея в вертикальном положении. Пользователь

При этом даже после замены устройства ситуация повторилась. А сотрудник магазина Apple сказал покупателю, что не удивится, если Apple объявит об отзыве iPad mini 6.

О том, насколько распространена эта проблема, пока не сообщается.