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Apple не планирует выпускать macOS на iPad

Компания не собирается создавать конкуренцию между своими устройствами.
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Валентин Снежин сегодня в 00:19

Apple не будет переносить macOS на iPad, несмотря на схожесть устройств. Об этом сообщил старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги в интервью ютуберу Рафаэлю Цайеру.

По словам Федериги, использование одной системы на Mac и iPad нарушит баланс между платформами. iPad изначально создан для сенсорного управления, а Mac для работы с мышью и клавиатурой.

В релизной версии iPadOS 26 появятся гибкое управление окнами, расширенные сочетания клавиш и плавающая строка меню, всё это сближает планшеты с Mac. Но iPadOS по-прежнему останется отдельной системой.

Контекст и мнение

Отказ Apple от объединения macOS и iPadOS — логичный шаг с точки зрения бизнеса: компания избегает конкуренции между своими устройствами и чётко разделяет продуктовые линейки. Однако для конечного пользователя это минус: гибридная система могла бы дать больше свободы и возможностей.

Во втором квартале 2025 года Apple заработала 6,4 млрд долларов на продажах iPad и по-прежнему удерживает лидерство на рынке планшетов.

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Источник:
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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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