Apple начала тестировать прототип складного iPhone

В июне 2025 года первый складной iPhone вошел в фазу тестирования прототипа. Об этом сообщает DIGITIMES Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Отмечается, что у американского техногиганта уже есть рабочий прототип своей первой «раскладушки». Фаза тестирования прототипа завершится к концу этого года.

После этого устройство перейдет к следующему этапу — инженерным испытаниям. Если все пойдет по плану, то презентация долгожданного складного iPhone может состояться уже осенью 2026 года одновременно с запуском линейки iPhone 18.

При этом в публикации говорится, что Apple приостановила разработку своего складного iPad из-за производственных трудностей и слабого потребительского спроса.