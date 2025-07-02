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Apple начала тестировать прототип складного iPhone

При этом разработка складного iPad приостановлена.

В июне 2025 года первый складной iPhone вошел в фазу тестирования прототипа. Об этом сообщает DIGITIMES Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Отмечается, что у американского техногиганта уже есть рабочий прототип своей первой «раскладушки». Фаза тестирования прототипа завершится к концу этого года.

После этого устройство перейдет к следующему этапу — инженерным испытаниям. Если все пойдет по плану, то презентация долгожданного складного iPhone может состояться уже осенью 2026 года одновременно с запуском линейки iPhone 18.

При этом в публикации говорится, что Apple приостановила разработку своего складного iPad из-за производственных трудностей и слабого потребительского спроса.

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Источник:
DIGITIMES
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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