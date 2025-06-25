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iPhone 17 Pro показали в новом чёрном цвете

Камера теперь на всю ширину.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:12

Появились первые изображения iPhone 17 Pro в чёрном цвете и судя по ним, Apple полностью переработала модуль камеры. Вместо классического «острова» компания разместила блок камер на всю ширину задней панели, создав нечто вроде камеры-панели, как у Google Pixel.

Фото макета опубликовал инсайдер Majin Bu. Кроме нового расположения камеры, у iPhone 17 Pro будет обновлённый 48-Мп телеобъектив, 24-Мп фронтальная камера и возможность одновременной записи видео с нескольких камер.

iPhone 17 Pro

По слухам, вспышка и сканер LiDAR теперь будут находиться справа от камер — неизвестно, связано ли это с новым функционалом или это лишь эстетическое решение.

Apple представит линейку iPhone 17 уже в сентябре. Пока же внимание привлекает и iPhone 17 Air — ультралёгкий флагман с новым дизайном и компактным корпусом.

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Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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