Это норма — в Apple объяснили «эффект желе» на экране iPad Mini 6

Компания Apple дала комментарий насчёт проблемы «желейного экрана» на планшетах iPad mini 6. Там заявили, что это нормальное поведение, и такой случай не считается гарантийным.

Отметим, что часть экрана обновляется с низкой скоростью, также возникают подтормаживания. Однако в Купертино считают, что это нормальное явление для iPad с ЖК-дисплеями при частоте в 60 Гц. Любопытно, что на iPad Air 4 такой проблемы нет.

Также в Apple заявили, что экран «обновляются построчно», что и вызывает задержку. Так что теперь на гарантийный ремонт можно не рассчитывать.

Надо признать, это довольно странный поступок, учитывая, что iPad mini 6 уже успели расхвалить многие СМИ и блогеры.