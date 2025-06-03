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Apple намекнула на масштабный редизайн iOS 26 и других ОС

Компания обновила страницу конференции WWDC 2025.

Ежегодная конференция разработчиков WWDC 2025 стартует уже через неделю, а ключевая презентация Apple состоится в понедельник, 9 июня. В преддверии события компания обновила свою страницу WWDC, заменив слоган «On the horizon» (На горизонте) на новый — «Sleek peek» (Гладкий взгляд).

Графическое оформление WWDC 2025 также изменилось — теперь это стеклянный логотип Apple, сквозь который пробиваются яркие цвета.

Скорее всего, новый слоган и оформление — намек на предстоящее обновление операционных систем. По слухам, iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 и watchOS 26 получат новый «стеклянный» дизайн, вдохновленный visionOS.

Глава по маркетингу Apple Грег Джосвиак также поделился в соцсети X короткой анимацией WWDC 2025 со стеклянным логотипом Apple, логотипом языка Swift и радугой.

Ранее авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple перейдет на годовой формат именования своих систем. Именно поэтому нас может ждать iOS 26 вместо iOS 19, а также macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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