Создатели Cyberpunk 2077 заработают миллиарды долларов из-за коронавируса

Пожалуй, сейчас не найдется ни одной сферы деятельности человека, на которую бы не повлиял коронавирус. Но как это ни странно, есть сферы, где действия эпидемии оказывают положительное влияние. Это можно сказать об игровой индустрии, ведь сейчас большинство сидит по домам, а поэтому и проводит больше времени за играми. Статистика это подтверждает: за последнее время люди больше стали покупать игры онлайн. А что же разработчики игр?

Они также, как и пользователи, вынуждены проводить время дома. Но в отличии от геймеров, играющих в игры, разработчики дорабатывают свои проекты. Это касается и представителей CD Projekt, которые заканчивают работу над Cyberpunk 2077. Они уверяют, что игра выйдет в срок, поэтому ее почитателям не стоит пугаться того, что работа ведется не в студии. Если верить статистике Мартина Какла (Martin Cakl), аналитика Patria Financ, то выход этой игры в срок должен принести ее создателям порядка миллиарда долларов прибыли.

Единственное, что пока тревожит разработчиков и издателей игр – это затяжной кризис. Ведь не является секретом то, что если у человека будут заканчиваться средства, то он перейдет в режим экономии, а поэтому, вероятнее всего, откажется от развлечений в пользу необходимых для его жизнедеятельности продуктов питания. И только это может привести к провалу большинства игровых продуктов. Но сейчас это представляется с трудом.

Более того, на данный момент уже открылись предзаказы на большинство игровых продуктов, в том числе и на Cyberpunk 2077. Поэтому сейчас об этом лучше не беспокоиться и довести продукт до идеального состояния. Ведь теперь это является главной проблемой, а точнее – спешка перед выпуском. Но и этот вариант отпадает, так как к работе над Cyberpunk 2077 привлечены лучшие игровые специалисты в этой индустрии, которые только есть в Польше.