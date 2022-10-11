Sony назвала дату старта продаж компактного Xperia 5 IV

Sony анонсировала дату продаж компактного Xperia 5 IV, они стартуют с 20 октября. Сейчас смартфон доступен для предзаказа в Китае на интернет-площадке JD.

Новинка получила 6,1-дюймовый OLED HDR дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 8 Gen 1, емкость аккумулятора — 5000 мАч + 30-ваттная зарядка. У устройства 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Основная камера тройная, все датчики по 12 Мп. Есть возможность записывать видео в 4K HDR со скоростью 120 кадров в секунду. У фронтальной камеры также 12 Мп.

Ширина корпуса всего 67 мм, но вес такой же, как и у iPhone 14 — 172г.

Среди прочего есть: защита от воды и пыли по стандарту IP68, объёмный звук и аудио Hi-Res, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, а также поддержка технологий DSEE Ultimate и LDAC.

В комплекте со смартфоном нет зарядки от слова совсем. Производитель не добавил ни блок ни кабель. Все это придется докупать отдельно.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!