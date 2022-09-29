Стала известна стоимость Sony Xperia 5 IV

Совсем скоро Sony представит свой компактный Xperia 5 IV. Сейчас стала известна его цена, ее раскрыла китайская площадка JD.

Стоимость Sony Xperia 5 IV составит $920. Новинку покажут в начале октября, но точная дата пока не раскрыта. Стоит учитывать, что это цена для китайского рынка, европейская версия должна быть дороже.

Смартфон получит 6,1-дюймовый OLED HDR дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 1, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 30-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти — 8 Гб, флеш-память — 256 Гб.

Ширина корпуса составляет всего 67 мм, зато вес, как у iPhone 14 — 172 г.

Среди прочего есть: защита от воды и пыли по стандарту IP68, объёмный звук и аудио Hi-Res, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, а также поддержка технологий DSEE Ultimate и LDAC.

Кстати, зарядный блок и кабель в комплекте со смартфоном не идут. В этом вопросе, Sony решила поддержать всеобщий тренд.

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