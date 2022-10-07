В Китае открылись предзаказы на Sony Xperia 5 IV

Компактный Sony Xperia 5 IV стал доступен для предзаказа на китайской площадке Jingdong. Этот интернет-магазин представлен и на AliExpress, поэтому есть шансы, что позже новинка появится и там. Стоимость смартфона стартует с $920.

Xperia 5 IV был представлен совсем недавно. У него 6,1-дюймовый OLED HDR дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 8 Gen 1, есть аккумулятор на 5000 мАч + поддержка 30-ваттной проводной зарядки.

Ширина корпуса составляет всего 67 мм, а вес, как у iPhone 14 — 172 г.

Среди прочего есть: защита от воды и пыли по стандарту IP68, объёмный звук и аудио Hi-Res, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, а также поддержка технологий DSEE Ultimate и LDAC.

В комплекте с Xperia 5 IV нет блока и кабеля для зарядки. Их производитель не добавил во благо окружающей среды.

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