Раскрыты характеристики и цена флагманского Sony Xperia 1 IV

Анонс флагманского Sony Xperia 1 IV состоится совсем скоро — 11 мая. Производитель уже публиковал несколько рекламных роликов на YouTube, в которых утверждается, что новинка будет гением мобильной фотографии.

Теперь инсайдеры опубликовали полные характеристики, стоимость и даже цвета грядущего флагмана. Собираем всю информацию воедино.

Известно, что Xperia 1 IV получит 6,5-дюймовый экран с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Соотношение сторон — 21:9. Дисплей будет покрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Сканер отпечатков пальцев встроят в правую боковую панель.

Процессором выступит топовый Snapdragon 8 Gen 1. Вариации оперативной памяти будут доходить до 12 Гб, встроенная флеш-память — до 512 Гб. Батарея получит 5000 мАч + быструю 45-ваттную зарядку. Из прочих бонусов будут защита по типу IP68, разъем USB-C и Android 12 из коробки.

Особое внимание производитель обращает на камеру: обещают прорыв, новое поколение и только восторженные отзывы. У основной камеры будет три 48-мегапиксельных датчика, система оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольный и телеобъектив.

Сообщается, что Xperia 1 IV будет доступен в черном, белом и фиолетовом цветах, но возможны и другие вариации. На рендерах смартфон вовсю изображали в зеленом корпусе, видимо, это было ошибочно.

Стоимость, как и сообщалось ранее, вырастет. Sony будет продавать свой флагман за €1400. Осталось дождаться официального релиза.

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