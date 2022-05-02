Sony опубликовала новый тизер Xperia 1 IV

Sony показала новый рекламный тизер своего будущего флагмана Xperia 1 IV. Производитель позиционирует смартфон как «для создателей контента» и даже обещает прорыв в области фотографии.

У Xperia 1 IV основная камера получит три 48-мегапиксельных датчика изображения, сверхширокоугольный и телеобъектив, а также оптическую систему стабилизации.

Еще известно, что смартфон наделили 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Соотношение сторон, традиционно, составляет 21:9. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 1.

Презентация флагмана состоится 11 мая. Предполагается, что Sony Xperia 1 IV будет стоить на 20% дороже, чем предшественник (а он тоже был недешевым). Так что ценой новинка нас точно впечатлит.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!