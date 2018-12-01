Sony выпустила телевизоры для PlayStation 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Sony выпустила телевизоры для PlayStation 5

Компания Sony представила 4 новых телевизора серии Bravia XH90. Примечательно, что телевизоры созданы специально для PlayStation 5. Видимо таким способом Sony хочет заработать на поклонниках бренда.

Четыре модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов, поддерживают разрешением 4К с возможностью рендеринга и частотой в 120 к/с. Также известно, что под конец года новые устройства получат обновление с поддержкой режима 4K/120 к/с.

  • Sony 4k Tv
  • Sony 4k Tv

Новинки обладают технологией Full Array Local Dimming & Boosting, которая регулирует яркость и контрастность в зависимости от контента.

Стоимость новинок:
Sony KD-85XH90 85-дюйма – 3500 евро;
Sony KD-75XH90 75-дюйма – 2500 евро;
Sony KD-65XH90 65-дюйма – 1800 евро;
Sony KD-55XH90 55-дюйма – 1500 евро.

Новинки работают под управлением Android TV с поддержкой голосового управления Google Assistant.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Sony выпустила телевизоры для PlayStation 5

Геймплей Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Redmi K40 появится к концу года

Atari VCS стоит почти как PS5

Доступный Samsung Galaxy A11 поступил в продажу в России

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Системные требования Horizon Zero Dawn и не только

Индийский магазин подтвердил дату выхода PlayStation 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить