Sony выпустила телевизоры для PlayStation 5

Компания Sony представила 4 новых телевизора серии Bravia XH90. Примечательно, что телевизоры созданы специально для PlayStation 5. Видимо таким способом Sony хочет заработать на поклонниках бренда.

Четыре модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов, поддерживают разрешением 4К с возможностью рендеринга и частотой в 120 к/с. Также известно, что под конец года новые устройства получат обновление с поддержкой режима 4K/120 к/с.

Новинки обладают технологией Full Array Local Dimming & Boosting, которая регулирует яркость и контрастность в зависимости от контента.

Стоимость новинок:

Sony KD-85XH90 85-дюйма – 3500 евро;

Sony KD-75XH90 75-дюйма – 2500 евро;

Sony KD-65XH90 65-дюйма – 1800 евро;

Sony KD-55XH90 55-дюйма – 1500 евро.

Новинки работают под управлением Android TV с поддержкой голосового управления Google Assistant.