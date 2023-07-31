Sony тестирует обновление PS5 с поддержкой Dolby Atmos и накопителей до 8 ТБ

Предварительное обновление уже могут загрузить некоторые пользователи, которые зарегистрированы в программе для бета-тестирования.

Сообщается, что обновление принесет поддержку технологии Dolby Atmos на ТВ, саундбарах и другой совместимой электронике. Кроме того, появится возможность использовать накопитель SSD M.2 объёмом до 8 ТБ.

Для гейпада DualSense появится тактильная отдача при навигации по меню системы. Дополнительно можно будет подключить второй DualSense к консоли в качестве вспомогательного геймпада. Звук запуска консоли наконец-то можно будет отключить или настроить на необходимую громкость.

Финальный выход обновления запланирован до конца 2023 года. Вполне возможно, что оно будет представлено одновременно с выходом новой версии PS5.