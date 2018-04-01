Sony снизила цену на PlayStation 4
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Новости

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.

  • Ps4 Slim

Теперь версию PlayStation 4 Slim с накопителем на 1 терабайт можно приобрести за 299 долларов. Когда подобное снижение стоимости доберётся до России — неизвестно.

Дополнительно японская компания выпустила трейлер, который демонстрирует лучшие игровые проекты для PS4. Тем самым показывая, какие игры достойны внимания.

Выход PlayStation 5 ожидается в конце 2020 года.

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