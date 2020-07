Хардкорный мультяшный платформер Cuphead выпустили на PS4

На консоли Sony PlayStation 4 появилась одна из ожидаемых PC-игр последнего времени. Речь идёт о хардкорном мультяшном платформере Cuphead.

Проект доступен в российском сегменте PS Store за 1399 рублей. Как и компьютерная версия, новинка отличается узнаваемым визуальным стилем старой американской анимации и напряжёнными сражениями с боссами. Вдобавок идёт отличный саундтрек.

Таким образом теперь игра доступна на всех основных платформах для виртуальных развлечений — PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

Забавно, но на момент выхода проекта в сентябре 2017 года заявлялось, что игра никогда не выйдет на японской консоли и останется эксклюзивом платформ Microsoft. Правда, в апреле 2019 года игра вышла на Switch. И это, похоже, стало переломным моментом.

Также отметим, что сейчас продолжается разработка дополнения The Delicious Last Course. В StudioMDHR пока не называют никаких конкретных сроков релиза, DLC выпустят по готовности. Его добавят сразу на все платформы, а в плане контента игра получит нового персонажа, которым можно будет пройти всю игру.

Кроме того, Netflix разрабатывает мультсериал по мотивам Cuphead. Утверждается, что процесс идёт по плану.