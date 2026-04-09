Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4

Студия HoYoverse прекратила поддержку Genshin Impact на PlayStation 4. При попытке зайти в игру владельцам консолей прошлого поколения предлагается перейти на PlayStation 5.
Причина очевидная — мощности консоли 2013 года не хватает для обеспечения производительности Genshin Impact. Кроме того, размер клиента постепенно приближался к максимальному объему, допустимому на PS4.
Напомним, Genshin Impact вышла в сентябре 2020 года на ПК, PS4 и мобильных платформах, а позже добралась до PS5 и Xbox Series.