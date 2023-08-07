Переиздание Red Dead Redemption выйдет на PS4 и Nintendo Switch

Rockstar Games анонсировала выпуск культовой первой части Red Dead Redemption и зомби-дополнения Undead Nightmare на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Они будут доступны для покупки уже 17 августа.

В компании уточнили, что на новых платформах будет выпущена оригинальная игра, а не ремастер или римейк, но с добавленной поддержкой дополнительных языков, включая русский. Цена издания составит $50. При этом физическая версия игра появится в продаже 13 октября 2023 года.

В дополнении Undead Nightmare Джон Марстон пытается найти средство от эпидемии зомби-вируса на Диком Западе, хоть и в рамках альтернативной реальности, не вписывающейся в основной сюжет игры.

В магазинах PS Store и eShop уже доступна страница игры. Кроме того, Rockstar создала специальный раздел на своем сайте, где можно ознакомиться со скриншотами Red Dead Redemption для разных платформ. Также компания опубликовала соответствующий минутный трейлер.

Напомним, выпуск первой части состоялся в 2010 году для PS3 и Xbox 360. Игра получила высокие оценки: 95 из 100 от журналистов и 8,9 из 10 от игроков на Metacritic.