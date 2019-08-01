Sony показала аксессуары для PS5 в GIF-анимации

Перед выходом PlayStation 5 на рынок, Sony всячески подогревает интерес к своему детищу. На этот раз компания опубликовала анимированные изображения аксессуаров для PlayStation 5.

DualSense

Беспроводной геймпад с обратной тактильной связью со встроенным микрофоном и адаптивными триггерами. Джойстик получит все функции DualShock 4, а прошивку геймпада нужно будет обновлять.

Pulse 3D

Наушники смогут подключаться не только к PlayStation 5, но и к PlayStation 4, ПК и Mac с помощью адаптера. Заряжать гарнитуру можно через USB-C, а время работы на одном заряде достигает 12 часов.

Media Remote

Собственно, тут ничего необычного. Пульт дистанционного управления консолью и телевизором через ИК-порт.

HD Camera

Камера с разрешением 1080p. Умеет удалять задний фон для стримов.

Выход PlayStation 5 состоятся уже в конце этого года.