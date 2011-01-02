Sony не планирует выпускать новый VR-шлем

Представители Sony, которые являются создателями шлема PlayStation VR и адаптера камеры к PS5 пока не спешат развивать эту сферу своими усилиями. Это означает, что в планах у компании нет выпуска очередной гарнитуры виртуальной реальности. Это же подтвердил и руководитель Sony Interactive Entertainment – Джим Райан, который сказал, что компания не собирается делать резких шагов в этом направлении.

Хотя по его же заявлению, сфера виртуальных развлечений является приоритетной в развитии компании, и они будут ей уделять достаточно внимания. Но на данном этапе, это еще малоизученная категория и сейчас она не сможет принести Sony достаточной аудитории. Но уже сейчас они изучают отзывы обладателей виртуальной гарнитуры и думают, как бы преподнести игрокам что-то новое.

Представители Sony верят, что когда-то виртуальная реальность станет трендом в игровой индустрии. Это случится обязательно, но произойдет это не сейчас и не в следующем году. А на данный момент Sony для увеличения подписчиков сервиса PlayStation Plus дарит доступ к 20 лучшим бесплатным играм для PS4. В компании хотят, чтобы как можно больше людей опробовали ранее выпущенные игры.