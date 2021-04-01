Sony назначила дату анонса нового Xperia 1 III

Sony очень долго хранит молчание о грядущих новинках, хотя от публики трудно что-то скрыть. Уже давно известно, что компания работает над флагманским смартфоном Xperia 1 III, а также над более доступным аппаратом серии A. Последний уже успел засветиться в бенчмарке.

По всей видимости уже 14 апреля компания расскажет о своих секретных новинках. Именно на это число назначена презентация Sony в онлайн-формате.

Во флагманском Xperia 1 III ожидается появление мощного процессора Snapdragon 888 и множество наворотов для любителей фото. Как обычно, смартфон будет работать в экосистеме продуктов Sony и не исключено, что владельцы PlayStation 5 получат дополнительные функции от новинки для разнообразия игрового процесса.