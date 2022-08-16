Sony готовит игровой лаунчер для PC

Каждый разработчик не хочет терять прибыль и отдавать любую комиссию сторонней площадке. Зачем платить комиссионные Steam и Epic Games Store, если можно создать собственный лаунчер. Видимо так подумали в Sony и принялись за разработку игрового лаунчера под названием PlayStation PC Launcher для PC.

Первое упоминание PlayStation PC Launcher в виде ссылки появилось в файлах Marvel’s Spider-Man Remastered, которая недавно стала доступна в Steam и EGS. Также были найдены упоминания PSNAccountLinked и PSNLinkingEntitlements. По всей видимости игры на PC от PlayStation будут требовать учётную запись в PSN.

Стоит отметить, что собственный лаунчеры уже давно есть у Activision Blizzard, Rockstar и Ubisoft.

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