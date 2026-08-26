PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26

PlayStation сообщила, что сентябрьская подборка PlayStation Plus Monthly Games откроется 1 сентября и будет доступна до 5 октября. В список вошли Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes.
- Sniper Elite: Resistance выйдет на PS5 и PS4;
- MLB The Show 26 — только на PS5;
- Wobbly Life — на PS5 и PS4;
- Chained Echoes — на PS4.
В подборке также обещаны кооператив для Sniper Elite: Resistance, онлайн и локальный split-screen в Wobbly Life и одиночная JRPG-кампания в Chained Echoes.