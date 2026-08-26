PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26
Игры

PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26

Подписчики PlayStation Plus получат четыре игры с 1 сентября.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:44
PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26

PlayStation сообщила, что сентябрьская подборка PlayStation Plus Monthly Games откроется 1 сентября и будет доступна до 5 октября. В список вошли Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes.

PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26
PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26
PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26
PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26
  • Sniper Elite: Resistance выйдет на PS5 и PS4;
  • MLB The Show 26 — только на PS5;
  • Wobbly Life — на PS5 и PS4;
  • Chained Echoes — на PS4.

В подборке также обещаны кооператив для Sniper Elite: Resistance, онлайн и локальный split-screen в Wobbly Life и одиночная JRPG-кампания в Chained Echoes.

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