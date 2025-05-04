Обзор Anker Soundcore H30i: наушники, которые забыли устареть

Наушники Soundcore H30i появились ещё в 2022 году — и с тех пор остаются на рынке, несмотря на всё более жёсткую конкуренцию. На первый взгляд — типичные бюджетные накладные наушники. Но, несмотря на возраст, модель не только не исчезла с полок, а до сих пор стабильно продаётся.

В этом обзоре мы возвращаемся к H30i, чтобы разобраться: остаются ли они актуальными в 2025 году — или всё-таки пора уступить место более свежим конкурентам?

Характеристики Anker Soundcore H30i

Модель: Anker Soundcore H30i (A3012)

Габариты: 186×167×75 мм (чашка — 70,3 мм), 183 г

Тип: полноразмерные

Размер динамиков: 40 мм

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Сопротивление: 16 Ом

Чувствительность: 93 дБ

Микрофон: один в корпусе

Шумоподавление микрофона: есть

Автономность: 800 мАч, до 70 часов, до 4 часов музыки после 5-минутной подзарядки

Подключение и интерфейсы: Bluetooth 5.3, AUX (3,5 мм), USB Type-C

Поддержка кодеков: AAC, SBC

Цена на момент обзора: 3 990 ₽

Комплектация

Soundcore H30i поставляются в аккуратной упаковке с минималистичной подачей. Наушники вложены в мягкий тканевый чехол белого цвета — он приятен на ощупь, но не самый надёжный. Материал тонкий, поэтому для агрессивной переноски или защиты в рюкзаке с гаджетами он вряд ли подойдёт. Скорее защита от пыли и мелких царапин при домашнем хранении или редких выездах.

В комплекте:

сами наушники;

тканевый чехол;

кабель USB-C для зарядки;

аудиокабель 3,5 мм (в цвет наушников);

краткая инструкция и гарантийный буклет.

Комплект базовый, но сбалансированный. Приятно, что даже в недорогой модели предусмотрели проводное подключение и элементарную защиту устройства в виде чехла.

Классика жанра

Наушники Soundcore H30i доступны в трёх цветах: чёрном, белом и бордовом. Мне досталась бордовая версия — и, на мой взгляд, она выглядит наиболее стильно и необычно среди остальных.

Корпус наушников выполнен из матового пластика, который приятен на ощупь и не собирает отпечатки пальцев. Однако визуально они выглядят достаточно простенько, при внимательном осмотре заметны небольшие следы формовки — типично для недорогого сегмента. Такое частенько встречается в устройствах бюджетного сегмента.

Оголовье имеет мягкую подложку, которая повторяет контур головы и имеет несколько ступеней положения для комфортной посадки.

Чашки складываются, могут регулироваться в разных направлениях и поворачиваются на 90 градусов — это удобно для хранения и перевозки. Они дополнены амбушюрами из мягкого материала, которые обладают лёгким эффектом памяти и при желании заменяются.

Все элементы управления расположены на правой чашке:

Качелька регулировки громкости

Многофункциональная кнопка (включение/выключение, воспроизведение/пауза, функция Multipoint и технология усиления басов BassUp)

Разъём для AUX-кабеля

Порт USB-C для зарядки

Индикатор состояния

Вес Soundcore H30i — всего 183 грамма, и поначалу они ощущаются лёгкими и ненавязчивыми. Посадка плотная: наушники не сползают при обычных движениях, их удобно носить дома, в офисе или на прогулке.

Для некоторых пользователей такое давление может быть ощутимым, особенно если голова чувствительна к зажиму или вы привыкли к более мягкой посадке. В то же время, те, кому я давал послушать H30i, не жаловались на посадку — всё сильно зависит от индивидуальной анатомии и привычек.

Гибкая настройка

Для настройки наушников предусмотрено фирменное приложение Soundcore — оно минималистичное, понятное и работает стабильно. В главном меню отображается уровень заряда, список подключённых устройств и быстрые функции.

Есть возможность вручную настроить эквалайзер — хоть готовых пресетов и нет, вы можете создать собственный звуковой профиль в пару нажатий. Для базового прослушивания доступен фирменный режим Soundcore Signature, который активен по умолчанию.

Поддерживается и мультипоинт-подключение — наушники могут одновременно быть подключены к двум устройствам через Bluetooth 5.3. Удобно, если, например, вы работаете за ноутбуком, но не хотите пропустить входящий звонок с телефона. Переключение происходит автоматически, либо вручную — с помощью двойного нажатия многофункциональной кнопки.

Впрочем, использовать приложение вовсе не обязательно — и без него Soundcore H30i звучат сбалансированно и подходят для большинства повседневных сценариев.

Что по звуку?

В наушниках Soundcore H30i установлены 40-миллиметровые динамические драйверы, обеспечивающие насыщенные низкие частоты. Поддерживаются базовые аудиокодеки AAC и SBC. Конечно, это не флагманские форматы, но с повседневными задачами они справляются уверенно — особенно хорошо звучит AAC.

Главная особенность Soundcore H30i — акцент на бас. Для своей цены и компактного корпуса звук удивительно плотный и насыщенный. Модель лучше подойдет тем, кто предпочитает электронную музыку, поп и хип-хоп. А вот поклонники рока и более инструментальной музыки могут немного разочароваться, по крайней мере без настройки.

Отмечу, что датчика положения на голове здесь нет — музыка продолжает играть даже после снятия наушников.

Активного шумоподавления в модели нет, но амбушюры прилегают плотно и частично изолируют внешние звуки. Для голосовой связи используется один микрофон. Качество передачи — среднее, как и у большинства бюджетных моделей, но для обычных звонков его хватает.

Один из главных плюсов Soundcore H30i — автономность. Несмотря на небольшую батарею на 800 мАч, наушники спокойно переживают несколько дней умеренного прослушивания музыки, просмотра фильмов или игр. Заряжаются в среднем за 3–4 часа — не рекорд, но вполне терпимо для такой автономности.

Итого

Anker Soundcore H30i — это добротные бюджетные беспроводные наушники с понятными компромиссами. Уверенное звучание, высокая автономность и гибкая настройка через приложение — сильные стороны модели. Но стоит учитывать и минусы: упрощённые материалы, посредственный микрофон и отсутствие датчика положения.

Тем не менее, H30i остаются удачным выбором для тех, кто ищет лёгкие, доступные и универсальные наушники на каждый день — без лишнего пафоса, но с комфортом и честной отдачей за свои деньги.

Anatoly Плюсы Возможность проводного подключения

Долгая автономность — до 70 часов

Честный звук с акцентом на бас

Bluetooth 5.3 с мультипоинтом

Доступная цена Минусы Нет датчика положения

Пластик выглядит бюджетно

Нет активного шумоподавления

Небольшое давление от оголовья



