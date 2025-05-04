Обзор Anker Soundcore H30i: наушники, которые забыли устареть

Наушники Soundcore H30i появились ещё в 2022 году — и с тех пор остаются на рынке, несмотря на всё более жёсткую конкуренцию. На первый взгляд — типичные бюджетные накладные наушники. Но, несмотря на возраст, модель не только не исчезла с полок, а до сих пор стабильно продаётся.
В этом обзоре мы возвращаемся к H30i, чтобы разобраться: остаются ли они актуальными в 2025 году — или всё-таки пора уступить место более свежим конкурентам?
Характеристики Anker Soundcore H30i
- Модель: Anker Soundcore H30i (A3012)
- Габариты: 186×167×75 мм (чашка — 70,3 мм), 183 г
- Тип: полноразмерные
- Размер динамиков: 40 мм
- Диапазон частот: 20-20000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 93 дБ
- Микрофон: один в корпусе
- Шумоподавление микрофона: есть
- Автономность: 800 мАч, до 70 часов, до 4 часов музыки после 5-минутной подзарядки
- Подключение и интерфейсы: Bluetooth 5.3, AUX (3,5 мм), USB Type-C
- Поддержка кодеков: AAC, SBC
- Цена на момент обзора: 3 990 ₽
Комплектация
Soundcore H30i поставляются в аккуратной упаковке с минималистичной подачей. Наушники вложены в мягкий тканевый чехол белого цвета — он приятен на ощупь, но не самый надёжный. Материал тонкий, поэтому для агрессивной переноски или защиты в рюкзаке с гаджетами он вряд ли подойдёт. Скорее защита от пыли и мелких царапин при домашнем хранении или редких выездах.
В комплекте:
- сами наушники;
- тканевый чехол;
- кабель USB-C для зарядки;
- аудиокабель 3,5 мм (в цвет наушников);
- краткая инструкция и гарантийный буклет.
Комплект базовый, но сбалансированный. Приятно, что даже в недорогой модели предусмотрели проводное подключение и элементарную защиту устройства в виде чехла.
Классика жанра
Наушники Soundcore H30i доступны в трёх цветах: чёрном, белом и бордовом. Мне досталась бордовая версия — и, на мой взгляд, она выглядит наиболее стильно и необычно среди остальных.
Корпус наушников выполнен из матового пластика, который приятен на ощупь и не собирает отпечатки пальцев. Однако визуально они выглядят достаточно простенько, при внимательном осмотре заметны небольшие следы формовки — типично для недорогого сегмента. Такое частенько встречается в устройствах бюджетного сегмента.
Оголовье имеет мягкую подложку, которая повторяет контур головы и имеет несколько ступеней положения для комфортной посадки.
Чашки складываются, могут регулироваться в разных направлениях и поворачиваются на 90 градусов — это удобно для хранения и перевозки. Они дополнены амбушюрами из мягкого материала, которые обладают лёгким эффектом памяти и при желании заменяются.
Все элементы управления расположены на правой чашке:
- Качелька регулировки громкости
- Многофункциональная кнопка (включение/выключение, воспроизведение/пауза, функция Multipoint и технология усиления басов BassUp)
- Разъём для AUX-кабеля
- Порт USB-C для зарядки
- Индикатор состояния
Вес Soundcore H30i — всего 183 грамма, и поначалу они ощущаются лёгкими и ненавязчивыми. Посадка плотная: наушники не сползают при обычных движениях, их удобно носить дома, в офисе или на прогулке.
Для некоторых пользователей такое давление может быть ощутимым, особенно если голова чувствительна к зажиму или вы привыкли к более мягкой посадке. В то же время, те, кому я давал послушать H30i, не жаловались на посадку — всё сильно зависит от индивидуальной анатомии и привычек.
Гибкая настройка
Для настройки наушников предусмотрено фирменное приложение Soundcore — оно минималистичное, понятное и работает стабильно. В главном меню отображается уровень заряда, список подключённых устройств и быстрые функции.
Есть возможность вручную настроить эквалайзер — хоть готовых пресетов и нет, вы можете создать собственный звуковой профиль в пару нажатий. Для базового прослушивания доступен фирменный режим Soundcore Signature, который активен по умолчанию.
Поддерживается и мультипоинт-подключение — наушники могут одновременно быть подключены к двум устройствам через Bluetooth 5.3. Удобно, если, например, вы работаете за ноутбуком, но не хотите пропустить входящий звонок с телефона. Переключение происходит автоматически, либо вручную — с помощью двойного нажатия многофункциональной кнопки.
Впрочем, использовать приложение вовсе не обязательно — и без него Soundcore H30i звучат сбалансированно и подходят для большинства повседневных сценариев.
Что по звуку?
В наушниках Soundcore H30i установлены 40-миллиметровые динамические драйверы, обеспечивающие насыщенные низкие частоты. Поддерживаются базовые аудиокодеки AAC и SBC. Конечно, это не флагманские форматы, но с повседневными задачами они справляются уверенно — особенно хорошо звучит AAC.
Главная особенность Soundcore H30i — акцент на бас. Для своей цены и компактного корпуса звук удивительно плотный и насыщенный. Модель лучше подойдет тем, кто предпочитает электронную музыку, поп и хип-хоп. А вот поклонники рока и более инструментальной музыки могут немного разочароваться, по крайней мере без настройки.
Отмечу, что датчика положения на голове здесь нет — музыка продолжает играть даже после снятия наушников.
Активного шумоподавления в модели нет, но амбушюры прилегают плотно и частично изолируют внешние звуки. Для голосовой связи используется один микрофон. Качество передачи — среднее, как и у большинства бюджетных моделей, но для обычных звонков его хватает.
Один из главных плюсов Soundcore H30i — автономность. Несмотря на небольшую батарею на 800 мАч, наушники спокойно переживают несколько дней умеренного прослушивания музыки, просмотра фильмов или игр. Заряжаются в среднем за 3–4 часа — не рекорд, но вполне терпимо для такой автономности.
Итого
Anker Soundcore H30i — это добротные бюджетные беспроводные наушники с понятными компромиссами. Уверенное звучание, высокая автономность и гибкая настройка через приложение — сильные стороны модели. Но стоит учитывать и минусы: упрощённые материалы, посредственный микрофон и отсутствие датчика положения.
Тем не менее, H30i остаются удачным выбором для тех, кто ищет лёгкие, доступные и универсальные наушники на каждый день — без лишнего пафоса, но с комфортом и честной отдачей за свои деньги.
Плюсы
- Возможность проводного подключения
- Долгая автономность — до 70 часов
- Честный звук с акцентом на бас
- Bluetooth 5.3 с мультипоинтом
- Доступная цена
Минусы
- Нет датчика положения
- Пластик выглядит бюджетно
- Нет активного шумоподавления
- Небольшое давление от оголовья