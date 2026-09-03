Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI

Sony показала два лимитированных беспроводных контроллера DualSense, созданных совместно с Rockstar Games к выходу Grand Theft Auto VI.

Контроллеры выйдут в двух версиях — черной и белой. Оба получили переливающееся покрытие с оттенками заката и неоновых огней Вайс-Сити, рельефные изображения пальм на рукоятках и логотип GTA VI на сенсорной панели.

Белая версия посвящена дневному Вайс-Сити с его пляжами и пастельными оттенками. Черная, наоборот, отсылает к ночной жизни города и неоновым вывескам.

Технически это привычные DualSense с адаптивными триггерами и тактильной отдачей. GTA VI будет использовать обе технологии: сопротивление триггеров и вибрация смогут меняться в зависимости от происходящего в игре.

Оба контроллера поступят в продажу 19 ноября одновременно с Grand Theft Auto VI. Предзаказы откроются 10 сентября. Рекомендованная цена составит $84,99 в США и €84,99 в Европе. Тираж будет ограниченным.

Белую версию будут продавать через PlayStation Direct и некоторых ретейлеров. Черный DualSense станет эксклюзивом PlayStation Direct в странах, где работает магазин, а на остальных рынках появится у отдельных продавцов.