Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI
Новости

Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI

Дизайн обеих версий вдохновлен дневным и ночным Вайс-Сити.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:57
Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI

Sony показала два лимитированных беспроводных контроллера DualSense, созданных совместно с Rockstar Games к выходу Grand Theft Auto VI.

Контроллеры выйдут в двух версиях — черной и белой. Оба получили переливающееся покрытие с оттенками заката и неоновых огней Вайс-Сити, рельефные изображения пальм на рукоятках и логотип GTA VI на сенсорной панели.

gta-6-sony-dualsnese_1
gta-6-sony-dualsnese

Белая версия посвящена дневному Вайс-Сити с его пляжами и пастельными оттенками. Черная, наоборот, отсылает к ночной жизни города и неоновым вывескам.

Технически это привычные DualSense с адаптивными триггерами и тактильной отдачей. GTA VI будет использовать обе технологии: сопротивление триггеров и вибрация смогут меняться в зависимости от происходящего в игре.

gta-6-sony-dualsnese_05
gta-6-sony-dualsnese_7
gta-6-sony-dualsnese_01
gta-6-sony-dualsnese_3

Оба контроллера поступят в продажу 19 ноября одновременно с Grand Theft Auto VI. Предзаказы откроются 10 сентября. Рекомендованная цена составит $84,99 в США и €84,99 в Европе. Тираж будет ограниченным.

Белую версию будут продавать через PlayStation Direct и некоторых ретейлеров. Черный DualSense станет эксклюзивом PlayStation Direct в странах, где работает магазин, а на остальных рынках появится у отдельных продавцов.

Обсудить

Главное по теме

Новости GTA 6 выйдет без микротранзакций и генеративного ИИ

GTA 6 поступит в продажу 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Игры Расширенный показ GTA VI вышел на YouTube Новости Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус

Похожие материалы

PlayStation PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26

Подписчики PlayStation Plus получат четыре игры с 1 сентября.

 Google Discord не получила повестку Take-Two по утечкам GTA VI

Повестка Take-Two запрашивает данные участников нескольких Discord-серверов с 1 июня.

 GTA VI GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену

Слили новый геймплей с катсценой.

 PlayStation Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков

Бывший директор Square Enix считает, что полностью цифровая PlayStation может получить более гибкие цены и больше распродаж.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой Складной iPhone Ultra может стоить от $2099 Яндекс запустил бесплатный виджет с рейтингом и отзывами о врачах Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

31 августа · Polaris

Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

Вкусный кофе без лишней возни.
  1. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  2. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  3. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  4. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  5. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
Смотреть все обзоры →