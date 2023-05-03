Sony начнет рассылку прототипов PlayStation 5 Pro студиям в ближайшие месяцы

Инсайдер и журналист Том Хендерсон поделился информацией, что компания Sony начнет отправлять первые прототипы игровой консоли PlayStation 5 Pro студиям «в течение следующих нескольких месяцев». Предполагается, что новая консоль будет выпущена в четвертом квартале 2024 года.

Sony уже подтвердила, что работает над следующим поколением консолей PlayStation, однако официальной информации о консоли PlayStation 5 Pro пока нет. Некоторые источники сообщают, что новая консоль будет иметь улучшенную графику, больше памяти и быстрый процессор.