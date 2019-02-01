Sony будет продавать не более одной PlayStation 5 в руки

На форуме Reddit пользователь под псевдонимом Kgarvey поделился находкой с сайта PlayStation. Суть в том, что он нашёл несколько строк кода с уведомлением об ошибке. Оно появится, если пользователь попробует добавить в корзину две PlayStation 5. Причём даже если речь идёт о разных моделях: с дисководом и без него.

Таким образом, было выдвинуто предположение, что Sony намеренно ограничивает количество предварительных заказов. Возможно, компания просто не в состоянии обеспечить нужное количество консолей к сроку, потому и идёт на столь радикальные меры.

Кроме того, в коде обнаружили иконку, которая будет означать совместимость с PS5, хотя пока неясно, для каких товаров она предназначена.

Отметим, что ранее в компании заявили, что не будут открывать предзаказы без предупреждения. Таким образом, слухи об этом оказались беспочвенными.

Также следует отметить, что компания пока не назвала сроки выхода PS5 на рынок, ограничившись туманным определением «в период праздников 2020 года». Скорее всего, корпорация «подтянет» начало продаж к Рождеству и Новому году.