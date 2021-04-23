СМИ показали живые фото фиолетового iPhone 12

Несколько дней назад компания Apple сообщила, что выпускает в продажу iPhone 12 в новом цвете — фиолетовом. И вот теперь западные СМИ опубликовали качественные фото этой версии смартфона. Надо признать — выглядит потрясающе.

Ранее смартфоны были доступны в белом, чёрном, красном, зеленом и синем цветах. При этом отметим, что пока компания лишь открыла предзаказ. Розничные продажи стартуют в конце апреля.

В техническом плане модель ничем не отличается от других цветов. При этом пока неизвестно, будет ли у смартфона та же проблема, которая проявлялась у ранних выпусков. Речь идёт о том, то на гранях корпуса краска может слезать. Это обусловлено тем, что младшие модели оснащены алюминиевой рамкой, а не стальной. И краска, похоже, хуже держится на алюминии.