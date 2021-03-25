Смартфоны Xiaomi могут подорожать из-за дефицита чипов

На данный момент на глобальном рынке наблюдается дефицит полупроводниковой продукции. Он уже затронул рынок микросхем для автомобилей, частично — рынки видеокарт и процессоров, а также дисплеев. Теперь на очереди и смартфоны.

Президент Xiaomi вчера заявил, что дефицит микросхем увеличивает затраты компаний, а значит можно ожидать роста цен. Это может привести к тому, что конечные цены на смартфоны китайского гиганта вырастут, хотя и неясно, насколько.

Отметим, что Xiaomi обычно продаёт свои устройства по весьма низким ценам. Так что можно ожидать, что прайсы на самые популярные модели увеличатся.

На данный момент пока нельзя говорить о конкретных цифрах, поскольку многие данные неизвестны.