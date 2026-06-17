Смартфоны Samsung Galaxy научатся проверять здоровье питомцев
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Смартфоны Samsung Galaxy научатся проверять здоровье питомцев

Функция позволит анализировать фотографии питомцев и находить возможные признаки проблем со здоровьем.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:36
Смартфоны Samsung Galaxy научатся проверять здоровье питомцев

Samsung показала на выставке VivaTech 2026 новую ИИ-функцию для ухода за домашними животными. Решение разрабатывается совместно со стартапом Lifet и должно появиться в экосистеме SmartThings.

Суть идеи: владелец делает или загружает фотографию своего питомца на смартфоне Galaxy, после чего ИИ анализирует снимок и ищет возможные признаки распространённых проблем. Среди примеров называют катаракту, заболевания зубов и вывих коленной чашечки.

В Lifet утверждают, что их платформа способна определять такие признаки с точностью до 97%. При этом Samsung подчёркивает, что функция предназначена для домашнего мониторинга и не заменяет осмотр у ветеринара.

Сервис планируют встроить в приложение SmartThings и раздел Pet Care. Точные сроки запуска пока не раскрываются. Доступность будет зависеть от региона, модели устройства и локальной поддержки сервиса.

Новинка стала частью более широкой презентации Samsung о цифровом здоровье. Компания также показала развитие Samsung Health, включая функции оценки состояния сердца, отслеживания жизненных показателей и кардионагрузки.

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