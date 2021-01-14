Смартфон Wildfire E3 от HTC засветился в интернете

Представители HTC, не являются сейчас основными игроками на рынке смартфонов, но все-таки продолжают радовать почитателей своей продукции, хоть их осталось и не так много. Новая информация касается линейки Wildfire, где в скором времени на одного представителя станет больше.

Речь идет о смартфоне Wildfire E3, который засветился в сети. Это, как ни странно, будет бюджетный девайс, а его обладатели получат в свое владение экран с вырезом и разрешением HD+, а также 3 ГБ ОЗУ. В основу устройства положен стандартный чипсет для подобных устройств – Helio P22.

Что касается сравнения с предшественником, то есть Wildfire E2, то новый аппарат немного улучшил характеристики. Взять даже ОЗУ, объем которого увеличился, а также рамки вокруг дисплея стали значительно меньше. А вот о выходе и даже дате презентации данного устройства, информации пока нет.