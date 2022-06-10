Названа официальная дата анонса «секретного» смартфона HTC Viverse

Весной текущего года стало известно, что HTC, которая практически не подавала признаков жизни, выпустит флагманский смартфон. Чуть позже в японском регуляторе появился неизвестный смартфон компании.

Теперь появился официальный постер с датой анонса смартфона, который, предположительно, будет известен как HTC Viverse. На верхней грани можно разглядеть небольшое углубление для 3,5-мм аудиоразъёма, на правой – качельку громкости, а на левой – сканер пальца.

Уже известно, что новинка будет сконцентрирована на собственной «метавселенной» от HTC, но никаких технических подробностей до сих по неизвестно.

Презентация HTC запланирована на 28 июня.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!