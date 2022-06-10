Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Названа официальная дата анонса «секретного» смартфона HTC Viverse

Весной текущего года стало известно, что HTC, которая практически не подавала признаков жизни, выпустит флагманский смартфон. Чуть позже в японском регуляторе появился неизвестный смартфон компании.

Теперь появился официальный постер с датой анонса смартфона, который, предположительно, будет известен как HTC Viverse. На верхней грани можно разглядеть небольшое углубление для 3,5-мм аудиоразъёма, на правой – качельку громкости, а на левой – сканер пальца.

Уже известно, что новинка будет сконцентрирована на собственной «метавселенной» от HTC, но никаких технических подробностей до сих по неизвестно.

Презентация HTC запланирована на 28 июня.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
HTC

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии