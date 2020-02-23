HTC готовит флагманский смартфон Desire 20 Pro

Некоторые из нас помнят, как лет пять, а то и больше назад, компания HTC была чуть ли не иконой рынка смартфонов. Да, это они начали выпускать смартфоны с алюминиевым корпусом, да это они сделали упор на камеру с технологией Ultra-Pixel, но все развитие пришлось прекратить из-за конкурентов из Китая. Давненько не было новостей о тайваньском бренде, но на днях его упоминание появилось в сети.

Информацией поделился инсайдер LlabTooFeR, который всегда первым публикует новости о HTC, и как ни странно, она всегда являлась правдивой, поэтому и в этот раз к ней стоит прислушаться. Так вот, это инсайдер говорит о модели HTC Desire 20 Pro, анонс которого должен состояться в самое ближайшее время. Что касается устройства, то по мнению тех, кто его увидел воочию – это некая сборная других смартфонов.

Если говорить о дизайне, то передняя панель полностью напоминает OnePlus 8, сзади же девайс очень схож с Xiaomi Mi 10. Во общем, производитель взял от популярных девайсов всего понемногу. Также стоит отметить наличие чипсета Qualcomm, правда, неизвестна модель. Есть и стандартный разъем для подключения наушников.

Кстати, этот смартфон уже прошел тестирование в GeekBench и база данных этого ресурса говорит, что это аппарат среднего ценового сегмента. И это неудивительно, ведь многие посчитали бы ошибкой производителя, если бы они сразу выпустили флагман. Ведь в их финансовой ситуации, такой шаг бы еще больше усугубил ее. Сам же HTC Desire 20 Pro получил 6 ГБ ОЗУ и работает на версии Android 10.