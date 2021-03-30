Доступный смартфон HTC Wildfire E3 появился в России

На российский рынок выходит новинка от HTC – смартфон Wildfire E3. Устройство имеет 6,5-дюймовый Waterdrop дисплей с 88% полезной площади экрана, его разрешение HD + IPS (720 x 1560 pix). Базируется новинка на процессоре MT6762, работает под управлением платформы Android Q.

Оперативная память 4ГБ, встроенная память 64ГБ (с возможностью расширения до 128 ГБ). Среди особенностей смартфона стоит отметить наличие четырех камер: основная камера 13 МП, сверхширокоугольный объектив 8 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Запись видео осуществляется в формате Full HD 720p.

Wildfire E3 – двухсимочный смартфон. Обе SIM-карты (они формата nano) поддерживают LTE. Диспетчер SIM-карт позволит выбрать нужную SIM-карту для передачи данных без необходимости их перестановки. Новинка оснащена аккумулятором, ёмкости которого 4000 мАч может хватить до 10 часов просмотра интернет-контента, до 12 часов в режиме видео и до 40 часов прослушивания аудио. Есть 3.5 мм стерео-аудио разъем. За безопасность в этой модели отвечают датчик отпечатков пальцев и функция распознавания лица.

Задняя крышка смартфона выполнена из трехмерного композитного материала с отражающим градиентным дизайном. Размеры устройства – 165.7х76.57х9.0 мм. Вес – 186 г. В комплекте – защитный прозрачный пластиковый чехол.

Стоимость HTC Wildfire E3 в России составляет 11 990 руб.