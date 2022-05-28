HTC выпустит флагманский смартфон в 2022 году

Компания HTC уже давно перестала занимать лидирующие позиции на рынке смартфонов и тем более производить какие-либо флагманы. Однако последнее может измениться, так как в базе сертификации мобильных устройств Telefication появилась модель HTC под номером 2QBK200.

Каких-либо технических сведений Telefication не приводит, но ещё в марте стало известно о планах HTC выпустит флагманское устройство под управлением ОС Android. Релиз должен был состояться в апреле этого года, но планы изменились.

В грядущем флагмане от HTC будет сделан упор на приложения для дополненной и виртуальной реальности, а также глубокую интеграцию с собственной платформой-метавселенной Viveverse.

Выход смартфона ожидается до конца 2022 года.

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