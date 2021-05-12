HTC выпустила VR-шлем Vive Pro 2 с 5K-дисплеем

Как и ожидалось, компания HTC представила новое поколение своего шлема виртуальной реальности Vive Pro 2. Главная особенность новинки это дисплеи с огромным разрешением 5K (2448×2448 пикселей на каждый глаз, full-RGB LCD) с частотой обновления 120 Гц и углом обзора на 120 градусов.

Кроме того, появилась возможность регулировать межзрачковое расстояние и расстояние от глаз до линз и осуществлять подстройку посадки шлема. Встроенные сертифицированные Hi-Res наушники способны обеспечить трёхмерное звучание, что позволит пользователю полностью погрузиться в игровой процесс.

Для общения с другими игроками используется два встроенным микрофона. Соединение и обмен данными с устройством происходит через Bluetooth и порт USB-C.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 1500

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Рекомендованная видеокарта для работы в режиме полного разрешения: GeForce RTX 20 Series (Turing) или AMD Radeon 5000 (Navi)

Оперативная память: 8 ГБ

Видеовыход: DisplayPort 1.2 или DisplayPort 1.4 с DSC для поддержки максимального разрешения

Порт USB: USB 3.2 Gen 2

Сейчас HTC Vive Pro 2 доступны для предварительного заказа. В открытую продажу VR-шлем поступит 4 июня за $750, а полным комплект с базовыми станциями и контроллерами обойдётся в $1400.

The GEEK в Вконтакте