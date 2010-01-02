HTC работает над уникальным складным смартфоном

Все мы знаем о тяжелом финансовом положении компании HTC. Да и на рынке смартфонов тайваньскому производителю порадовать пользователя особо-то и не чем. Однако в сети появились изображения складного смартфона от HTC. От кого, от кого, но от тайванцев этого не ожидали. Но стоит сказать, что это всего лишь рендер на основе патента, который был замечен еще в прошлом году.

В этом же году он побывал на публике, после того, как засветился во Всемирном ведомстве по интеллектуальной собственности. Кстати, если говорить о самой компании HTC, то она всерьез рассчитывает вернуться на рынок смартфонов и уже с 2025 года начать получать стабильную прибыль.

Если же говорить о самом смартфоне, то в отличие от того же Moto Razr 2019, творение HTC имеет экран, который огибает корпус. Причем упор делается не на него, а на шарнирный механизм, который должен способствовать безотказной работе на протяжении длительного времени.

Исходя из рендеров скажем, что основная камера состоит из трех модулей, фронтальная врезана в дисплей. Правда, доподлинно неизвестно, ведутся ли сейчас работы над этим устройством или компания отложила его разработку до лучших времен?