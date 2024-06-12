HTC вернулась со средним смартфоном U24 Pro по цене флагмана

Компания HTC выпустила в продажу смартфон U24 Pro по стартовой цене около 585 долларов, но только для Тайваня. О глобальном релизе пока что ничего неизвестно. Средняя по своим характеристикам модель получили всего две вариации: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, а также столько же цветовых решений — Space Blue и Twilight White.

Лицевую сторону нового смартфона HTC украшает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с двойным изгибом, разрешением FHD+, адаптивной частотой 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass. Тут же имеется фронтальный светодиодный двухцветный индикатор уведомлений — единственная особенность устройства.

Ффронтальная камера на 50 Мп. А вот задний блок состоит сразу из трех: основного сенсора на 50 Мп с поддержкой OIS, портретного телеобъектива на 50 Мп с двукратным зумом и ультраширокоугольного объектива на 8 Мп. Дополняет картину ИИ для групповых фото, а также запись видео в 4K.

Начинка средняя, особенно за эти деньги. Чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, хранилище UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4600 мАч с тремя видами зарядки: быстрой на 60 Вт, беспроводной на 15 и обратной на 5. Операционная система Android 14.