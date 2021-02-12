Смартфон с раздвижным экраном Oppo X 2021 показали на видео

В сети микроблогов Twitter опубликовали несколько видеороликов, где показали смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном. Его представили в прошлом году, однако пока не вышел в релиз.

OPPO X 2021 🙌 I think rollable smartphones should be coming soon



Are you just as excited as I am?



video by @BrandonLKS pic.twitter.com/xpMeqV7EQW — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 11, 2021

Судя по видео, смартфон был включён. При этом во время раздвигания экрана менялся пользовательский интерфейс. Сам дисплей относится к категории OLED и может растягиваться от 6,7 до 7,4 дюйма по диагонали. При этом изменение размета экрана производится с помощью мотора, а сам дисплей остаётся жёстким и плоским.

🔥 Nouvelle vidéo EN LIGNE ! 🔥



INCROYABLE : J'ai essayé le premier smartphone avec écran déroulable !



Comment ça fonctionne, quels usages ? C'est ici👉 https://t.co/Gfphv7EvjM



RT appréciés ❤️ #OPPOX2021 pic.twitter.com/FFeYBcIIef — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) February 11, 2021

В Oppo утверждают, что подобная конструкция позволяет более удобно использовать смартфон в различных сценариях. А сам дисплей, как утверждается, прошёл 100 000 испытаний на открытие и закрытие без проблем и повреждений.

О сроках выхода не сообщается, но появление новинки в видео может указывать на скорый выпуск.