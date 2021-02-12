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Новости

Смартфон с раздвижным экраном Oppo X 2021 показали на видео

В сети микроблогов Twitter опубликовали несколько видеороликов, где показали смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном. Его представили в прошлом году, однако пока не вышел в релиз.

Судя по видео, смартфон был включён. При этом во время раздвигания экрана менялся пользовательский интерфейс. Сам дисплей относится к категории OLED и может растягиваться от 6,7 до 7,4 дюйма по диагонали. При этом изменение размета экрана производится с помощью мотора, а сам дисплей остаётся жёстким и плоским.

В Oppo утверждают, что подобная конструкция позволяет более удобно использовать смартфон в различных сценариях. А сам дисплей, как утверждается, прошёл 100 000 испытаний на открытие и закрытие без проблем и повреждений.

О сроках выхода не сообщается, но появление новинки в видео может указывать на скорый выпуск.

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Источник:
Twitter, Twitter
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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