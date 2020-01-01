Смартфон от брата Пабло Эскобара запретили к показу на CES 2020

Все мы видели альтернативу Samsung Galaxy Fold от скандального брата Пабло Эскобара – Роберто. Не так давно вышел видеоролик, который демонстрирует «неубиваемый» складной смартфон Escobar Fold 1. Его создатели хотели засветить свой девайс на выставке CES 2020, но им этого не позволили сделать.

Подтверждением тому является всплывшее в сети переписка генерального директора Escobar Inc. и представителей Ассоциации потребительских технологий. В документе говорится, что присутствие этого девайса, а также его создателей на выставке, не будет хорошей идеей.

В ответ на это заявление, Роберто Эскобар сказал, что ведущие производители смартфонов, а в частности – Samsung, просто боятся более качественного и дешевого аналога. Предполагаемая цена устройства – около 350 долларов. Напомним, что в видеоролике Escobar Fold 1 демонстрируют девушки в нижнем белье.