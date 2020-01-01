Смартфон от брата Пабло Эскобара запретили к показу на CES 2020
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Смартфон от брата Пабло Эскобара запретили к показу на CES 2020

Все мы видели альтернативу Samsung Galaxy Fold от скандального брата Пабло Эскобара – Роберто. Не так давно вышел видеоролик, который демонстрирует «неубиваемый» складной смартфон Escobar Fold 1. Его создатели хотели засветить свой девайс на выставке CES 2020, но им этого не позволили сделать.

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Подтверждением тому является всплывшее в сети переписка генерального директора Escobar Inc. и представителей Ассоциации потребительских технологий. В документе говорится, что присутствие этого девайса, а также его создателей на выставке, не будет хорошей идеей.

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В ответ на это заявление, Роберто Эскобар сказал, что ведущие производители смартфонов, а в частности – Samsung, просто боятся более качественного и дешевого аналога. Предполагаемая цена устройства – около 350 долларов. Напомним, что в видеоролике Escobar Fold 1 демонстрируют девушки в нижнем белье.

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