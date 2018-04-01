Samsung рассказала о грядущем Galaxy Fold 2

Samsung провела закрытое мероприятие на выставке CES 2020, на котором показала новый Galaxy Fold и поделилась своими планами.

Сам прототип смартфона производитель не демонстрировал. Samsung показал только его официальный тизер. Также компания рассказала, что при разработке вдохновились пудрой бренда Lancome, поэтому новинка будет примерно такого же компактного размера.

Ко Донг-джин, генеральный директор мобильного подразделения Samsung, сообщил, что смартфон носит кодовое название Bloom. Его экран будет защищен ультратонким стеклом Samsung UTG (Ultra Thin Glass) вместо привычного пластика.

По слухам, смартфон сможет снимать видео в 8K, а в развернутом виде он будет на 7,3 дюйма меньше, чем Galaxy Fold.

Представят Galaxy Fold 2-Bloom уже 11 февраля вместе с флагманской линейкой Galaxy S20.