Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор

Samsung готовится представить телевизор с 8К-разрешением премиум сегмента. Анонс состоится в ближайшие дни на выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе.

Главная особенность новинки — по-настоящему отсутствующие рамки. Пока что телевизор фигурирует под названием QLED 8K 2020. Он работает с помощью “квантового процессора”, установленного внутри. Именно он адаптирует видео с низкого разрешения в 8K, а также создает виртуальный объемный звук.





В QLED 8K 2020 есть встроенный помощник, который управляет любыми устройствами через Bluetooth/Wi-Fi, и поддержка голосовых ассистентов Google, Bixby, Amazon Alexa.

Помимо этого, Samsung заявила, что новинка получит поддержку ATSC 3.0 — стандарт, который обеспечивает высокое разрешение, мощный звук и большое количество интерактивных возможностей.

Пока что это все, что известно о телевизоре. Но информация о нем появится совсем скоро.