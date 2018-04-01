Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
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Новости

Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор

Samsung готовится представить телевизор с 8К-разрешением премиум сегмента. Анонс состоится в ближайшие дни на выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе.

Главная особенность новинки — по-настоящему отсутствующие рамки. Пока что телевизор фигурирует под названием QLED 8K 2020. Он работает с помощью “квантового процессора”, установленного внутри. Именно он адаптирует видео с низкого разрешения в 8K, а также создает виртуальный объемный звук.

  • Qled 8k Samsung
  • Qled 8k Samsung

В QLED 8K 2020 есть встроенный помощник, который управляет любыми устройствами через Bluetooth/Wi-Fi, и поддержка голосовых ассистентов Google, Bixby, Amazon Alexa.

Помимо этого, Samsung заявила, что новинка получит поддержку ATSC 3.0 — стандарт, который обеспечивает высокое разрешение, мощный звук и большое количество интерактивных возможностей.

Samsung Qled 8k

Пока что это все, что известно о телевизоре. Но информация о нем появится совсем скоро.

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