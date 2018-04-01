На выставке CES 2020 представили круглый смартфон

Мы говорили, что смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha слишком странный. Так вот, пришло время забирать свои слова обратно. На выставке CES 2020 компания разработчиков представила прототип круглого смартфона.

Авторы этого устройства вынашивали эту концепцию целых пять лет. По их мнению, круглая форма делает пользование смартфоном в разы удобнее. Новинка носит название Cyrcle Phone и может появится в продаже уже через год.

Известно, что Cyrcle Phone получил сразу два стандартных 3,5 мм разъема для наушников. По словам разработчиков, это предусмотрено для того, чтобы молодые люди могли слушать музыку вместе с одного гаджета.

Теперь авторам концепта придется потрудиться, чтобы выпустить новинку в такой короткий срок — ведь существующие операционные системы и приложения не рассчитаны на круглые дисплеи (кроме адаптированных приложений для часов, конечно).