Samsung представит полностью безрамочный телевизор в январе

Samsung готовится выпустить новый безрамончый телевизор премиум-класса. Производитель представит его на выставке Consumer Electronics Show 2020, которая состоится в начале января следующего года.

Разработчики поделились, что Samsung первой выпустит по-настоящему безрамочный телевизор. Аналогов такому устройству пока что на рынке нет. У телевизора по периметру дисплея абсолютно не будет рамок. Такая технология будет применяться к телевизорам от 65 дюймов и больше. Чтобы создать новинку, производитель объединился с поставщиками Shinsegye Engineering и Taewha Precision.

Характеристики и стоимость новинки пока не раскрыты. Но источник сообщил, что телевизоры уже готовы производству. Следовательно, могут поступить в продажу уже в январе 2020 года.