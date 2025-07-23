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Сага с телефонами Пабло Эскобара завершилась: бывшему CEO грозит тюремный срок

Вместо устройств покупатели получали «сертификаты владения».
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:09

Бывший глава компании Escobar Inc. Олоф Густафссон признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Именно его компания в 2020 году предлагала купить «инновационные» Escobar Fold 1 и Fold 2 — на деле оказавшиеся дешевыми копиями Galaxy Fold с золотой наклейкой, как выяснил блогер Marques Brownlee.

Фото Marques Brownlee

По данным Минюста США, Escobar Inc. массово принимала заказы на смартфоны и другие товары, но вместо устройств отправляла покупателям «сертификаты владения» или промо-книги, чтобы создать фиктивный трек-номер.

Запросы на возврат средств отклонялись с использованием этих треков как «доказательства» доставки. Деньги клиентов выводились через подставные компании и тратились на личные нужды.

Компания также продавала собственную «криптовалюту» в виде банкнот и iPhone под видом собственной разработки.

Теперь Густафссону грозит до 30 лет лишения свободы и $1,3 млн компенсации пострадавшим. Приговор вынесут 5 декабря.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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