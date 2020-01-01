Samsung анонсировала новый складной смартфон

Как и было обещано, представители Samsung привезли на CES 2020 смартфон нового образца. Ранее были намеки на то, что это будет раздвижной девайс, что и было продемонстрировано на выставке. Правда, увидели это чудо технологической мысли лишь избранные гости, которые и раскрыли некоторые данные об этом смартфоне.

Если верить первым впечатлениям и новостям, то благодаря лишь одной кнопке, из шестидюймового смартфона мы получаем восьмидюймовый планшет. Что касается дисплея, то в данном аппарате применяется полиамидный пластиковый экран, наподобие того, что применен в Samsung Galaxy Fold.

Также говоря о новом смартфоне упомянули и вторую версию Samsung Galaxy Fold, которая получит сверхтонкий стеклянный дисплей, устойчивый к царапинам. По заявлениям разработчиков, новый концепт смартфона с раздвижным дисплеем будет готов к выходу на рынок через два или три года.