На выставке CES 2020 представили робота для доставки туалетной бумаги
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Новости

На выставке CES 2020 представили робота для доставки туалетной бумаги

Компания Procter & Gamble на выставке CES 2020 представила робота, который нужен для доставки туалетной бумаги.

Его назвали Charmin RollBot и он умет только привозить рулоны для своего владельца в нужной ситуации. Робот управляется через Bluetooth со смартфона, поддержки Wi-Fi нет. Следовательно, ему нужно будет постоянно дежурить возле туалета — расстояние для вызова составляет 10 метров.

Робота периодически нужно подзаряжать и заранее устанавливать рулон бумаги на специальную конструкцию. Не факт, что Charmin RollBot появится в продаже — Procter & Gamble не сообщили стоимость и даты начала продаж. Вероятно, что компания просто пошутила.

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